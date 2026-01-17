新北永和男倒樓梯間死亡 友人竟搬屍回房開暖爐加溫

新北市永和區日前一名包租公倒臥透天厝樓梯間猝死，友人竟將屍體搬回房間還開暖爐加溫，3小時後才發現死者已全身僵硬死亡報案，警方初步排除外力介入死因仍待查。

新北市永和警分局外觀。（圖／翻攝畫面）

警方調查，死者陳姓男子（53歲）在新北永和永平路擁有一棟透天厝，1樓作為倉庫自己住在2樓，另將3樓租給一名女房客，12日晚間陳男猝死倒臥在透天厝梯間，一名來訪的友人竟將陳男搬進房內，還打開暖爐幫他取暖，約3小時後再度查看才發現陳男已無氣息肢體僵硬，嚇得趕緊報案求助。

警方封鎖現場進行採證，陳男身上無明顯外傷、現場也無打鬥痕跡，初步排除他殺可能，警方因友人搬陳男進房與開暖爐行為進一步查訪，3樓女房客表示當晚7時許回來時就看到陳男倒在樓梯間，但他常喝醉酒所以就沒特別注意直接回3樓。

警方同時通知陳男家屬到場並通報地檢署進行相驗，陳男姊姊初步對死因無意見，法醫相驗後無法確切死因，後續不排除擇日解剖進一步釐清死因。

