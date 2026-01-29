新北永和男生做臉推薦，無痛清粉刺保養肌膚

【商家指南推廣專題】

高壓的工作與快速的生活節奏容易造成皮膚健康的負擔，近年來有越來越多男性開始關注皮膚問題，然而，多數人仍對男性保養抱有傳統觀念，認為美容是女性的專屬活動。新北永和男生做臉推薦品牌Easy Gentle輕鬆保養，透過專業的服務與性別友善空間，顛覆這種刻板印象，他們的無痛清粉刺技術，讓男性也能輕鬆改善肌膚問題，找回自信。

Easy Gentle輕鬆保養創立於2022年，創辦人曾是一位輕艇運動員，因環境影響和賀爾蒙分泌問題，長期受毛囊炎困擾，影響他的外貌，也讓他對自己的肌膚失去信心。後來，他透過正確的保養方法成功改善肌膚狀態，重拾自信，為了幫助更多像他一樣面臨肌膚困擾的男性，他創辦了品牌，將「輕鬆、自在、友善」作為核心理念，用Easy來傳遞輕鬆保養的程序與心情，Gentle則象徵紳士的氣質，倡導不分年齡與性別，人人都能在自由無拘的空間裡改善肌膚問題。

新北永和男生做臉推薦品牌Easy Gentle輕鬆保養的服務，包括多種臉部及舒壓課程：

1.超聲波導入按摩課程（含全臉低敏無痛清粉刺服務）

利用超聲波導入儀的高速震盪原理，依膚況搭配適合的保養安瓶及專業手法，將保養成份導入直達真皮層，加速肌膚修復、提升肌膚吸收力，有效緊緻拉提、改善黑眼圈，完善肌膚修復狀態，特別適合婚前保養與各種膚質。

2.頂級油循環按摩課程（含全臉低敏無痛清粉刺服務）

主要利用小麥胚芽籽油，搭配獨特手技，加強保濕度、促進臉部血液循環，能加速黑色素代謝，改善痘疤問題，適合中、乾性肌膚的顧客。

3.全方位客製課程（含全臉低敏無痛清粉刺服務）

由專業視角進行課程評估，依照不同環境及季節，協助顧客即時調整護膚產品內容，針對不同膚況，循序漸進式改善肌膚狀態，此課程非體驗課程選項，會經由專業判斷及有效溝通，定製個人專屬客製化內容。

4.全背深層潔淨美白護理（含全背重點式清粉刺）

主要針對背部清潔及重點式手工粉刺調理，經由特殊護理課程內容以及搭配專用護理產品，有效舒緩抗菌，讓顧客重新擁有光滑細緻的背部。

除了以上臉部課程外，另提供按摩舒壓等課程。包含：草本溫感放鬆舒壓課程、顱內淨化耳燭護理課程。

Easy Gentle輕鬆保養解決顧客對傳統清粉刺疼痛的恐懼，且店內所有器械皆經過四道消毒程序確保衛生，還會根據不同膚質需求，調整保養內容，提供最貼心的服務。另外，溫馨如家的環境設計，結合便捷的線上預約系統，顧客能隨時安排適合的時間，同時無性別限制的服務，讓想改善肌膚問題的族群都能前往。

店名：Easy Gentle輕鬆保養

電話：02-2922-0258

地址：新北市永和區中正路356號2樓

官網：https://rink.cc/mnfnp

LINE：https://rink.cc/p1u1l

