新北永和街頭驚傳警匪追逐 警連開4槍攔贓車逮3人

[Newtalk新聞] 新北市永和區鄰近樂華夜市，昨(7)日晚間發生警匪追逐。警方執行巡邏勤務時，發現一輛通報失竊的白色轎車，駕駛見狀拒檢逃逸，警方連開4槍示警成功攔停車輛，當場逮捕3名嫌犯。





警方指出，昨晚7時20分左右接獲通報，協助攔查一輛失竊贓車，隨後在永和區中山路一段發現該車蹤跡。警方上前攔查時，52歲朱姓駕駛不僅拒檢，還企圖衝撞警車並加速逃逸，警方當場朝車輛連開3槍示警。可見畫面白車一路逃竄，行經中山路一帶某路口迴轉時，不慎擦撞一輛正在等候通行的黑色轎車。警方隨即上前圍捕，再朝車輪補開1槍攔停。坐在後座的56歲丁姓男子見狀則立即下車高舉雙手投降；而朱姓駕駛及副駕駛座40歲劉姓男子拒不配合，警方遂破窗將2人拖出車外，當場壓制逮捕。

警方後續在車內查獲安非他命毒品，並查出劉男為桃園地檢署發布的通緝犯。3名嫌犯均被帶返派出所偵訊，將依妨害公務、公共危險、竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦。

