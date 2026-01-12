新北永和警主動出擊！破獲民宅地下室「暗營職業賭場」

社會中心／李紹宏報導

日前永和分局接獲情資，永和區某處民宅出入複雜暗藏麻將賭場，(8)日中午由永和分局偵查隊偕同派出所動員查緝，查獲賭場人員及賭客共11人，賭資及抽頭金近12萬元，全案於詢問後，將負責人詹嫌、陳嫌等2人依賭博罪嫌移送法辦，其餘9名賭客則依社會秩序維護法裁處。

新北市警察局指出，永和分局員警破獲民宅地下室暗營職業賭場。（圖／新北市警察局永和分局提供）

永和分局專案小組監控蒐證掌握不法事證，於（8）日持臺灣新北地方法院核發搜索票執行查緝，查獲詹嫌主持之麻將職業賭場，現場查扣抽頭金及賭資近12萬元、麻將牌4副、電動麻將桌2桌、手機3支及監控系統1組等相關證物。經查渠等為躲避警方查緝將賭場隱身於住宅地下室，於住宅外安裝監視器，藉以掌握動態，增加警方查緝困難度。

永和分局強調，因應年關將屆加強重要節日安全維護工作，將持續掃蕩轄區不法賭博場所，絕不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境，全力維護新北市治安環境。

不良行為，請勿模仿！

