新北永和頂溪捷運站少年涉垃圾桶縱火 雙北警方速攔移送少年法庭
1名15歲少年今天上午在台北捷運永和頂溪站疑將點燃的衛生紙丟入垃圾桶內引發悶燒，站長獲報後，立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。永和警方表示，雙北警方合作在北市攔截這名少年，詢問後依照縱火罪嫌，移送地院少年法庭審理。
台北捷運公司發布新聞資料指出，上午收到頂溪站火警警訊，立刻通知站長前往處理，確為一處在大廳的垃圾桶冒煙，站長與保全迅速使用滅火器撲滅火源並報警。
北捷說明，回播監視器後發現，垃圾桶冒煙前，被一名旅客丟入不明物品，隨即追查這名旅客位置，後在民權西路站將其帶下車，交由轄區員警處理，捷運運行沒有被影響。
北捷警示旅客未經許可，攜帶危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，影響行車運轉安全，可依違反《大眾捷運法》裁處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。
新北市永和警分局今天發布文字簡訊表示，上午7時55分許接獲報案稱，新北市永和區捷運頂溪站內的垃圾桶，發生縱火案件。警方說，初步調查，1名男子疑將點燃的衛生紙，丟棄在垃圾桶內引發悶燒；捷運頂溪站的站務人員發現後隨即將火勢撲滅，並依聯防機制通報。
永和警分局偵查隊長賴陽壬晚間接受中央社記者電訪表示，台北市政府警察局中山分局圓山所員警循線，隨即在台北市捷運圓山站攔截這名15歲少年到案。轄區派出所員警即時至台北市將少年帶返詢問，全案依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送台灣新北地方法院少年法庭審理，進一步瞭解其涉嫌縱火的動機。
（責任主編：莊儱宇）
