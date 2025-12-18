新北永和黃金地段都更！頂溪站旁1.6公頃基地招商 明年2月公告

新北市住都中心推動「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）公開評選實施者招商案」，預計民國115年2月底公告招商，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽。（圖／新北市住都中心）

新北市捷運頂溪站周邊商業成熟、生活機能完善，具備高度開發潛力。新北市住都中心推動「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）公開評選實施者招商案」，預計民國115年2月底公告招商，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽。

本案位於永和區核心門戶，緊鄰捷運頂溪站2號出口，範圍涵蓋文化路、永和路二段及文化路67巷周邊街廓，基地面積約1萬6795平方公尺，使用分區包括住宅區（容積率300％）及商業區（容積率440％）。周邊商業成熟、生活機能完善，具備高度開發潛力。

住都中心說明，本案屬新北市政府畫定的策略性更新地區，開發量體可達2倍法定容積，整體更新後價值可望突破400億元，成為永和最具代表性之地標。另自113年起即投入資源整合，盤點產權樣態及辦理測量作業，據以研擬招商條件與退場機制，降低投資風險並提升案件推動穩定性。

住都中心表示，本案定位為永和地區具指標意義之大型開發案，未來實施者應依更新計畫完善道路系統、開闢公園與停車場等公共設施外，亦需配合市府政策捐贈供市民活動、高齡日照及身心障礙者使用的公益空間。

建築規畫將包含三級耐震、低碳建築、綠建築與智慧建築等級認證，兼顧安全、永續與使用機能，形塑頂溪門戶具代表性的地標建築。即日起公開閱覽，至12月31日下午5時止。

