新北永和、新店超硬挺！房市史上最冷 這五區預售屋買氣卻逆勢成長

記者陳韋帆／台北報導

全台預售屋買氣重挫，高雄新興、台北大同及萬華、新北新店、永和卻買氣異常堅挺、逆勢成長。（圖／永慶房屋提供）

限貸令衝擊下，全台預售屋買氣重挫7成，高雄新興、台北大同及萬華、新北新店、永和卻買氣異常堅挺，尤其是高雄新興區，年增幅達3成8。永慶指出，上榜五區共通特色皆為老市區，建商推低總小宅，剛性需求下讓買氣在寒冬中出現逆勢成長。

永慶房產集團統計2025年1-9月七都預售屋交易量與總銷金額，今年僅成交22,068件、年減幅7成4，但六都中卻也有五行政區出現成長，分別是高雄新興38.6%、台北大同20.1%、台北萬華13.4%、新北新店12.8%、新北永和7.4%。

廣告 廣告

2025預售屋買氣逆勢成長五行政區。（圖／永慶房屋提供）

高雄新興區預售屋買氣逆勢增長最強硬

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，關於高雄新興買氣成長奪冠，主要是該區為高雄市發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，受到許多購屋族的喜愛。

不過，當地因發展飽和、素地稀缺，預售交易量不多。今年剛好適逢近捷運美麗島站、中央公園的指標性建案推出，加上自住需求穩定，直接挹注當地不少的預售交易量能，使其交易量較去年逆勢增加。

低總價小宅撐起北台灣預售市場

關於北台灣大同、萬華、新店、永和上榜，陳金萍說，四區都是成熟精華市區，而且有建商多推出低總價小宅，降低購屋門檻，有效受到首購、小資族群青睞，使買氣穩步成長。

展望未來，陳金萍指出，未來市場仍將由剛性需求主導，建商若能推出符合市場需求、價格合理的產品，仍有機會在低迷市況中獲得買盤青睞。

更多三立新聞網報導

獨家／包租公們大恐慌！新北隔套末日降臨？市府給正解：強拆還收代拆費

獨家／壞人查你家很簡單？民代打詐提「二類謄本」修法 專家笑本末倒置

獨家／陽明山神秘住宅 民控涉國有地賤租侵占蓋違建：好像沒政府一樣！

獨家／你跑不贏煙！高樓失火怎逃生？消防員揭黃金保命三步：錯了會沒命

