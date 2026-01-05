新北永平國小地下停車場廢棄物清運完成 力拚今年6月完工 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市永和區永平國小地下停車場工程目前整體進度達88.65%，超前0.2%，全面朝115年6月完工目標邁進；交通局表示，其中備受學生家長與地方居民關注的地下廢棄物清運作業，在廉政平臺跨機關監督機制下，第二工區清運作業已完成，累計清運垃圾量達 2萬3,134立方公尺，相當9.25座標準游泳池的蓄水量，展現工程效率及管理透明並行的具體成果。

交通局副局長金肇安5日主持「永平國小地下停車場廉政平臺」第5次聯繫會議，邀集新北地方檢察署檢察官黃孟珊、台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌、新北市調查處組長蘇豊凱、新北市政府政風處主任秘書劉育君、永平國小校長唐永安，及環保局、教育局、警察局等機關代表共同與會，檢視地下掩埋垃圾清運成果與後續工程推動情形。

新北市交通局副局長金肇安5日主持「永平國小地下停車場廉政平臺」第5次聯繫會議。（圖/新北市交通局提供）

金肇安表示，永平國小操場下方早年曾作為垃圾掩埋場，為確保工程品質與廉潔，交通局主動整合檢調機關、民間透明倡議團體及市府相關單位成立廉政平臺，透過跨機關合作機制，從制度面預防風險，也實地視察工地，讓平臺成員能直接掌握工程執行情形，落實「看得到、查得到、管得到」的監督機制，而不只停留在書面資料。

交通局政風室主任陳怡君表示，為防範土方與廢棄物清運過程可能產生的廉政風險，由市府政風處及交通局政風室、交通安全科、停車管理科共同組成專案小組，多次實地跟車稽查，嚴格監督廠商落實清運計畫，同時透過工區即時監控影像設備，查核廢棄物清運車輛進出及工區管理情形，確認無不明人員或車輛進入工區，全面杜絕濫倒等違規情事發生。

陳怡君指出，永平國小地下停車場工程率先導入智慧科技工地管理，在工地周邊設置環境偵測設備，即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10），並於仁愛路、保生路設置工地智慧看板，同步在交通局官網「廉政平臺專區」公開環境監測資訊。

永平國小地下停車場工程目前整體進度達88.65%，超前0.2%，全面朝115年6月完工目標邁進。（圖/新北市交通局提供）

交通局停車管理科科長吳清哲表示，永平國小地下停車場為地下3層，規劃238格小型車位、692格機車停車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站。工程自113年1月開工，目前正進行操場覆土作業，整體進度穩定超前0.2%，預計於今年6月完工，未來可同時滿足周邊停車需求、守護校園安全，並提升整體公共使用效益。