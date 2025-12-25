新北汐止全區共飲翡翠水規劃 張錦豪建立窗口促台水加速供水

248251225a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市議員張錦豪近日與立法委員蘇巧慧、沈發惠及水利署副署長黃宏莆、台水副總經理武經文共同研議。由於汐止區過去仰賴基隆河供水，遇到汙染或乾旱就有水質不穩風險，尤其在11月27日基隆河油汙事件發生後，讓地方對單一水源的脆弱性深感不安。張錦豪對此強力要求中央加速調撥翡翠水庫用水並完善聯通管工程，確保汐止30萬居民不再受水質波動困擾。

針對短期改善措施，張錦豪指出，汐止每日約9萬噸的用水需求中，目前已有7成、約6萬多噸轉由翡翠水支應。自11月27日油汙事件以來，透過緊急調度翡翠水系水源，已大幅緩解水質疑慮。張錦豪現場更直接與台水廠長建立了直接聯絡窗口，要求台水針對供水不穩的特定地區主動出擊改善，鄉親若有水壓或水質問題可隨時反應。

在長期穩定供水的關鍵進度上，台水公司正辦理「汐止-基隆聯通管工程」先期規劃，並已於11月24日完成規劃初稿，目前正由顧問公司修正。這項工程預計每日可提供4.5萬噸水量，分配為2萬噸支援汐止、2.5萬噸支援基隆。張錦豪在會中強調，聯通管路徑應精準對接汐止目前的軌道建設，透過共構施工來降低開發成本並大幅縮短工期，要求台水與新北捷運局即刻展開對話。

張錦豪總結表示，汐止人口已正式突破30萬，民生用水量逐年攀升，不能再只靠基隆河。未來將持續監督新店溪水系（翡翠水）支援汐止的量能，並同步強化對基隆河水源的水質監測，以雙水源併行、逐步增加翡翠水比例的方式，達成全區共飲翡翠水的終極目標。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

