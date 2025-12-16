新北汐止吊車施工不慎翻覆 橫躺車道癱瘓交通

新北市今（16）日上午發生一起意外，一輛吊車在康寧街執行邊坡修復工程時，疑因重心不穩翻覆，所幸未造成人員受傷，但事故占據車道一度導致車流嚴重回堵。

今日上午汐止一輛吊車施工時不慎翻覆。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該吊車今日上午9時許，在新北市汐止區康寧街與福德一路口北向車道，執行邊坡修復工程吊掛太空包作業時，疑因重心不穩導致車輛翻覆占據2個車道，所幸駕駛未受傷也未波及其他人車，轄區汐止分局警方獲報後趕赴現場。

由於當時正值交通尖峰時段，同時間有一輛公車在附近拋錨，造成該路段車流回堵嚴重壅塞，警方在現場協助疏導，施工單位緊急調派其他大型車輛到場協助扶正吊車，約於2小時內排除現場，上午11時恢復單邊雙向一車道通行。

