新北汐止康寧街邊坡坍方搶修 春節前提前完工

（中央社記者曹亞沿新北14日電）颱風風神去年10月帶來強降雨，導致新北市汐止康寧街邊坡滑落。市長侯友宜今天表示，感謝團隊每天不間斷搶修，讓原本預計在春節後才能完工的工期，提前趕在過年前恢復通行。

去年10月22日因颱風風神外圍環流影響，強降雨造成新北市汐止康寧街邊坡滑落，工務局以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布，去年底搶修完成。另外，伯爵街14巷去年5月發生道路下陷，工務局和水利局合作完成護岸重建，去年12月恢復通行。

侯友宜今天前往視察修復成果致詞表示，汐止早期許多建築都蓋在邊坡上，每次大雨時，市府都繃緊神經，伯爵山莊在災害時更是首當其衝；康寧街是新北與基隆的重要交通要道，去年因颱風邊坡滑落，原本修復工程預計春節後才會完成，感謝施工團隊每天不間斷推進工程，順利提前完工。

工務局長馮兆麟指出，康寧街邊坡崩塌長約27公尺、高約22公尺，汐止區公所及汐止警分局第一時間搶通道路，由養工處進場修復邊坡，市府拆除大隊同步移除危害邊坡的外推平台，工程提前在114年底完工。

養工處長鄭立輝補充，康寧街崩塌後的坡面接近岩盤，因此採自鑽式岩栓搭配掛網方式加固，鋪設貼地式防護網712平方公尺及施作238支自鑽式岩栓，並以厚10公釐混凝土噴漿保護坡面，同時於道路旁增設高2公尺擋土牆，防止土石滑落。

伯爵街道路下陷部分，水利局表示，護岸復建施工期間遭遇2次颱風及豪大雨考驗，共進行3次施工架撤離與重搭，去年11月23日順利完工。因護岸高達8.5公尺（約3層樓高），團隊須在河道內搭設5層施工架才能作業，工程難度極高；且考量伯爵街通行需求，特別將護岸厚度加寬2公尺，強化道路整體穩固性。（編輯：吳素柔）1150114