新北汐止心衛中心揭牌推動職場心理健康新里程碑

新北汐止心衛中心諮商室燈光佈置令人溫馨放鬆。（圖：新北衛生局提供）

新北衛生局今（八）日舉辦「汐止區社區心理衛生中心」開幕茶會，由新北衛生局長陳潤秋與衛福部心理健康司長陳柏熹攜手網絡單位共同揭牌，為汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地提供更即時心理支持服務。

陳潤秋指出，汐止區擁有新北市最大科學園區，中心未來將更著重推廣職場心理健康。在社安網二‧○計畫下，新北為全國布建心衛中心核定數最高縣市，已如期達成目標。心衛中心除提供心理諮商與個案管理服務，更深入校園與社區，推廣多元心理課程。自一一一年首間心衛中心啟用以來，諮商服務量由每年一百一十六人次增至突破一千六百五十人次，舉辦一千七百多場宣導活動，顯示服務已深耕社區。

近年職場壓力日益受到重視，衛生局積極推動「職場心理健康」，迄今與逾二百二十家職場合作「職得用心待你」講座，今年推出《安心職引》雙版本指引。《員工版》協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活；《企業版》倡導業者建立友善職場，視人才為永續核心。民眾可至新北市政府衛生局官網免費下載（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14338）。

汐止心衛中心服務涵蓋五區包括汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮區，即日起每週二下午及週四上午皆有心理師提供諮商，專線（○二）八六九一○一九一。更多資訊可至官網查詢（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19497）。