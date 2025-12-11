新北汐止污水站機組更新 汰換26年老舊機組穩定輸送

248251211a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府水利局為強化污水抽水效能，推動總經費3668萬元的「汐止污水抽水站抽水機組更新汰換工程」。此項工程成功告別已使用26年的老舊機組，並於近期完工運轉。藉由這次全面汰換，不僅排除了設備老化帶來的風險，更有效提升了汐止地區的污水輸送穩定性與可靠度，是市府在極端氣候下保障環境品質與城市安全的重要舉措。

水利局長宋德仁表示，抽水機是污水抽水站的核心設備，提供污水輸送的主要動能。汐止污水抽水站自民國88年啟用，長期運轉導致設備老化、效率下降。因此，水利局全面更新5組抽水機，最大抽水量共3.5CMS（立方公尺/秒）。其中2組採用變頻控制，可依據污水量調整轉速，大幅提升抽水效率並增添操作彈性。

宋德仁說明，更新後的機組可大幅提升抽水效能，使系統在日常及豪雨期間維持穩定運作，並降低設備故障停機的風險。他強調，面對颱風或短延時強降雨等極端氣候，新設備能有效降低上游管線迴流與溢流風險，確保汐止地區污水輸送更為安全可靠。

水利局表示，目前新北市共有3座污水抽水站、17台抽水機組，是維繫城市污水系統穩定運作的重要基礎設施。面對都市發展與極端氣候衝擊，老舊設備的汰換及效能提升至關重要。除例行機組保養外，水利局每年皆委託專業電機技師進行安全評估，確保機組發揮最佳效能。

水利局強調，未來將持續盤點污水系統設施狀況，逐年汰換老舊機組，建構更高韌性、更有效率、更安全的污水輸送網絡，全面確保市民生活品質與城市永續發展。

