新北汐止自來水油污染補助 換濾心最高1000元

【陳靜文／綜合報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，其中新北市汐止區約4.7萬戶自來水也遭污染，汐止區公所5日公布詳細補助項目，民眾這段期間買水、身體不適就醫都可申請補助，而濾心更換最高也補助1000元，本月31日截止收件。

基隆河油污染事件，造成基隆市、汐止用水遭污染，許多民眾一打開水龍頭就能聞到汽油味，新北市政府將動用災害準備金補助市民。汐止區公所5日公布補助項目與申請方式，民眾11月27日到12月1日買生活用水、因事件導致身體不適就醫，皆可依發票收據、醫療診斷書等申請補助；這段期間如果由於油污染事件更換家用淨水設備濾心，每戶補助最高1000元，但不包含簡易攜帶型濾水壺。

民眾可透過區公所網站下載專案補助計畫（https://reurl.cc/Ebj3V1）列印後填寫、附上相關證明，12月31日前交由里長統一收件，再轉交區公所，或者也可自行送件到區公所。除平日上班時間，區公所本周六日(6、7日)上午8時到下午5時加開時段收件。

這段期間，民眾如果請業者清洗水塔，區公所也將協助自來水公司代收申請文件，代收期間為12月16日到2026年2月10日。如有任何疑問，可打洽詢電話： (02) 2641-1111 分機 175

