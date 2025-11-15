新北汐止酒駕車禍！汽車撞民宅梁柱、車頭爛磚瓦碎一地 驚悚瞬間畫面曝

記者林盈君／新北報導

15日清晨5時許，新北市汐止區發生一起酒駕肇事車禍，一名29歲的男子駕駛自小客車，行經汐止區鄉友街附近時，突然失控撞擊路邊民宅梁柱，從曝光的影片可以看到，一台白色小客車高速撞擊，民宅的梁柱磚牆、及外面的擺放的器具都被撞翻，現場一片狼藉，小客車的保險桿也掉落，車身車頭扭曲變形。

15日清晨，新北汐止發生一起酒駕肇事車禍。（圖／翻攝畫面）

據了解，男子於今天清晨酒後駕車，行經新北汐止鄉友街時，失控自撞路邊民宅梁柱，警消獲報後趕抵現場，男子酒測值達0.6毫克，其與車上乘客都全身擦挫傷，被送醫治療無生命危險。警方表示，將持續釐清整起車禍經過，全案將依法函送。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

