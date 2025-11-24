新北汐止鐵皮工廠起火 2人吸入濃煙送醫 消防籲附近關門窗

台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前