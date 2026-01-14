新北汐止驚傳女子墜樓 滿臉血命危送醫搶救
新北市今（14）日發生一起墜樓意外，下午4時許一名中年女子倒臥汐止區一處公寓前，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員抵達檢傷發現女子臉部受到重創不斷出血已無意識，緊急處置後隨即送往醫院搶救，轄區汐止分局警方到場封鎖現場進行採證，初步了解女子疑為墜樓，身分與墜樓原因仍待調查釐清。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
延伸閱讀
影/新北汐止警獲報醉漢抱瓦斯桶對峙 壓制管束強制送醫
汐止三寶車逆向上北山大橋機車道 騎士慘摔受傷送醫
影/汐止三寶車連撞路邊17機車 肇事婦疑緊張釀禍
其他人也在看
最新／黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。台南金屬拋光工廠發生火警。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救 更多民視新聞報導賴清德親自宣布！通過1縣市提名人選 坦言民進黨參選「相對困難」民眾黨嗆「藍台中市長人選再拖就徵召柯文哲」 綠營議會總召：樂觀其成總預算仍卡在藍白手裡！賴清德苦勸「順應民意」：台灣不能被拖慢民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
古坑山林大火! 延燒1天1夜 面積約８公頃
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林古坑鄉草嶺村，12日發生山林大火，由於天候乾燥加上風勢助長，火勢不斷延燒，燒了1天1夜，13日上午，消防單位協請直升機空中灑水，當地村民也自發性全力防堵。空拍畫面中，濃煙從山林間直竄，火光燒成一條紅龍，多處冒白煙。雲林古坑鄉草嶺村發生山林火警 天候乾燥加上風勢助長火勢延燒 出動直升機灑水救援（圖／翻攝畫面）雲林縣古坑鄉草嶺村12日上午8時左右發生一處森林火警，消防人員先前往灌救，但現場天候乾燥加上風勢助長等因素，形成多處跳火，火勢難以全面控制，燒了1天1夜。13日上午消防單位協請直升機出動。直升機從湖山水庫取水，來回奔波，從空中灑水灌救。當地村民自發性支援 載水接近火點協助救援 （圖／民眾提供）另外，在地面也有當地村民自發性支援，載水接近火點，協助救援。火災位處山區道路狹窄，水源不足，村民長期以來與消防人員配合互助打火方式，消防人員闢出防火線後，當地村民協助撲滅零星火勢。初估古坑山區燃燒面積約８公頃左右，另外當地居民在起火點附近有發現可疑電鋸、汽油，卻未見主人，是否與火警相關？猶待火調小組調查釐清。雲林古坑鄉草嶺村發生山林火警 天候乾燥加上風勢助長火勢延燒 出動直升機灑水救援（圖／翻攝畫面）原文出處：空拍畫面曝！ 雲林古坑山林大火 直升機空中灑水防堵火勢 更多民視新聞報導阿里山.嘉明湖下雪了! 今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度銀白世界! 合歡山松雪樓雪花紛飛 積雪0.5公分（有影）這次白的不是羊咩咩! 南投清境睽違近10年雪花紛飛民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
輔仁大學驚傳火警! 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散
社會中心／綜合報導輔仁大學驚傳火警！今天（12日）下午，在輔大體育系2樓老師的研究室，突然因為不明原因，電箱冒出灰煙，隨後教室就起火燃燒，校方第一時間也立刻疏散師生，所幸沒有人員受困，警消也立刻到場，火勢在半小時內順利撲滅。午後輔大校園，突然冒出濃濃黑煙，伴隨著橘紅色火光，直竄天際，師生們趕緊從學校逃出，報警求助。眼看著火勢愈燒愈旺，急忙跑出來的學生們，東西根本來不及拿，只能希望火勢不要延燒，自己的物品能沒事。輔仁大學驚傳火警! 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散（圖／民視新聞）警消獲報後，迅速到場佈水線灌救，大批學生也被疏散到安全區域，焦急等候。火警事件發生在12號下午4點半多，新北市新莊區輔仁大學裡，初步了解，起火點是體育系2樓老師的研究室，突然因為不明原因，電箱冒出灰煙，隨後教室就起火燃燒，校方第一時間也立刻疏散師生，沒有人員受困。輔仁大學驚傳火警! 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散（圖／民視新聞）第二大隊大隊長曾天柔：「總共我們疏散了34個人，無人員受傷跟受困的情形，燃燒面積大概10平方公尺左右，10平方公尺左右，（燃燒）物品的部分，我們還是要等鑑識人員再去做確認。」輔大也表示，當時教室裡面沒人，發現冒煙起火後，也立即疏散師生，火勢迅速在半小時內撲滅，但好端端的，老師的研究室怎麼會突然起火，師生們也只盼能查明原因，還給他們安心的學習環境。原文出處：輔仁大學驚傳火警！ 2樓研究室竄火煙 師生緊急疏散 更多民視新聞報導輔大資工生網PO「中山砍人不揪」遭法辦 校方也出手了樂天桃猿新秀許賀捷捐款給母校輔大！勉勵學弟勇敢追夢不放棄2026「最強私大」出爐！企業讚「經理人孵化器」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 85
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 186
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 99
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 135
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 203
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 139
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 51
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 1