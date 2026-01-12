【商家指南推廣專題】

圖片由田野挑茶提供

一杯溫熱的茶飲，能在會議前幫助醒腦、下班後放鬆心情。新北汐止高級茶葉茶包禮盒推薦品牌「田野挑茶」以推廣茶文化生活化為核心理念，推出兼具香氣、滋味、便利與質感的烏龍茶、文山包種茶、蜜香紅茶包及東方美人茶、白茶、陳年普洱茶袋茶等產品，成為現代人調和身心的最佳生活陪伴。

品牌創辦人原本是半導體公司高階主管，在2008年金融風暴後被迫離開職場，面臨長達一年半的待業期，在家人的鼓勵下，他開始嘗試創業，最初以塑膠創意商品開發為主要方向，某次因為泡茶罐禮贈品需求，意外認識茶農，開始接觸茶產業，於是創立了「田野挑茶」，於陌生的茶業領域中重新累積人脈，並且在花費時間與金錢摸索多年後，才打造出品牌獨有的特色，並成為新北汐止高級茶葉茶包禮盒推薦品牌。

品牌以「喝傳統茶，而非手搖茶飲」為理念，來自創辦人觀察到現代人生活節奏與習慣的改變，他認為現代人生活忙碌，可以藉由喝茶保持專注力、穩定情緒與放鬆身心，但不一定有時間準備茶具泡茶，因此品牌採用分裝茶包模式，無需整套泡茶器具複雜沖泡，年輕人、通勤族、上班族隨時都能品嚐到各式茗茶的好茶風味。

除了便利性，田野挑茶也希望大力推廣台灣茶葉，創辦人深知，台灣茶葉在國際間擁有獨特地位，因此透過容易入手使用的產品形式，讓更多族群喝到香氣純淨、層次豐富的茶湯，且不再將茶視為老派飲品，而是當成能融入現代生活，成為陪伴日常的質感飲料。

新北汐止高級茶葉茶包禮盒推薦品牌田野挑茶，嚴選碧螺春綠茶、文山包種茶、高山烏龍茶、凍頂烏龍茶、東方美人茶、白茶、蜜香紅茶等台灣代表茶類，搭配設計簡潔、高質感的包裝，打造出特色茶包、精緻三角立體袋茶、精美茶葉袋茶禮盒、茶包量販袋等系列產品，品牌也與異業合作，推出限定茶款與聯名禮盒，成為企業贈禮與節慶送禮的最佳茶禮品牌。

如果您正在尋找能代表心意的茶葉或袋茶禮盒，或希望蒞臨本公司品嚐高品質的各式茶葉，那麼田野挑茶就是值得信任的新北汐止高級茶葉茶包禮盒推薦品牌

店家品牌名：田野挑茶

聯絡電話：02-26415593

地址：新北市汐止區大同路一段237號8樓之3

官網：https://rink.cc/se0ue

FB：https://rink.cc/uixsr

以上資訊由田野挑茶提供