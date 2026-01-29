新北汐止「康誥坑溪」固床工完工 護岸更安全、櫻花林也受益

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市汐止區康誥坑溪下游因長年受水流沖刷影響，河床高程逐年下降，致使早期設置的蛇籠護岸底部曾出現掏空現象，河岸結構安全有潛在風險，新北市水利局指出，為解決此問題，針對文化橋至新台五路段辦理「固床工加固工程」，去年12月底已順利完工，有效降低沖刷風險，全面提升河道及護岸安全。

水利局長宋德仁表示，康誥坑溪為汐止地區重要的景觀溪流，平時水量穩定，但雨季期間水勢湍急，若因沖刷河床持續下降，恐影響護岸結構與沿岸櫻花林生長，此次新建固床工的工程完成後，重新強化河床基礎，並透過調整河道水位與水流方向，減緩水流對河床及護岸的直接沖刷，避免再度發生掏空情形。

水利局說明，工程採用近自然工法施作，藉由穩定河床結構，維持河道基流量，營造深潭、淺灘及緩急流交錯的多樣水域環境，不僅有助於提升河川生態品質，也讓整體河道景觀更加自然協調，提供民眾更安全、友善的親水空間。

文化里長余寶聰指出，河床現階段已趨於穩定，水流不再直衝護岸底部，對地方防災安全與長期景觀維護均具有重要意義；居民劉先生表示，康誥坑溪周邊每逢櫻花季吸引大量民眾前來賞花，過去河床掏空問題曾對護岸與櫻花林造成隱憂，此次工程如期完成，讓居民與遊客能安心親近河川。

