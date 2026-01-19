新北汙水接管逾127萬戶 冠全國
新北市長侯友宜19日前往三峽區視察汙水下水道用戶接管工程。侯友宜表示，全市汙水下水道接管戶數已達127萬4682戶，整體汙水處理率達92.64％，接管戶數與處理率皆為全國第一，其中三鶯二期第10標及第12標將於民國117年全數完工，屆時可提升三峽區用戶接管普及率至51.18％，全力改善地區水環境。
侯友宜表示，汙水處理好，整體環境就會好，也能帶動環境永續，因此市府積極施作汙水下水道接管工程，以115年接管130萬戶、119年接管140萬戶為目標，並爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及三峽地區接管工程經費，提升新北市水環境。
侯友宜說，新北市自108年至114年，已完成逾35萬戶汙水下水道用戶接管，總累計接管戶數已達127萬4682戶，整體汙水處理率高達92.64％，接管戶數與處理率皆為全國第一。感謝工程單位與市府齊心推動，市府會持續努力建構完善的汙水處理系統，打造永續環境。
水利局長宋德仁在簡報中說明，針對三峽地區規畫，特別感謝內政部國土署經費補助，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及未來三峽地區接管工程經費，即便施工條件艱難，但為了環境永續，仍會以穩健的財政規畫支撐各項基礎建設。
宋德仁說，汙水接管施工環境極為惡劣且辛苦，由於汙水管線是最後才埋設的民生管線，工程人員常需在狹窄後巷及複雜的地下管線中穿梭，甚至面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，每戶接管都需要克服重重困難，透過專業技術與積極溝通，將這項吃力不討好的工作，轉化為後巷環境改善的契機。
侯友宜最後指示，水利局務必持續與民眾積極協調，讓市民了解接管流程及相關權利義務，並特別感謝市民體諒與配合，因為有市民主動參與，才能順利完成汙水接管的最後一哩路。期許施工團隊如期如質完成工程，避免施工造成市民生活不便，攜手為市民打造更舒適、清新的樂活居所。
