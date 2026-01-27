新北江翠國小校犬情緒異常啃尾巴 動保處出手找原因

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區江翠國小校犬「妞妞」近日出現情緒不穩、啃咬尾巴等異常行為，讓師生與長期照顧牠的校方人員憂心不已。校方主動向新北市動物保護防疫處申請專業協助，經訓犬師實地觀察後，發現妞妞的行為變化與身體不適及生活環境壓力密切相關，盼透過專業輔導，協助牠重拾穩定情緒，繼續成為校園溫暖的陪伴。

動保處安排訓犬師黃媛欣進行近身觀察後指出，妞妞的情緒不穩主要來自生理與環境雙重因素。由於體型過重，關節疼痛使牠透過啃咬尾巴轉移不適感；長期鍊養也導致在面臨壓力時行動受限，進而出現「轉向攻擊」傷及自身的情形。此外，餵食地點設於人來人往的警衛室，容易引發護食本能，加上部分師生誤將犬隻緊張時的「僵住」反應視為放鬆，若貿然接觸，反而增加風險。

黃媛欣也說，一般飼主可從日常照顧著手改善毛寶貝情緒問題，包括控制體重、定時定量餵食，減輕關節負擔；為寵物打造安靜、安全的休息空間，尊重其休息與睡眠需求；互動時避免強行觸摸，改以散步或溫和語言建立信任，讓犬隻在沒有壓力的情況下與人相處。

新北市動保處表示，校園犬是生命教育的重要一環，透過專業行為輔導與醫療資源，協助校方改善校犬生活環境，也提升師生對動物行為的正確認知。動保處除提供校園犬行為輔導外，也為校園及各機關工作犬貓提供專屬醫療與健康服務。目前新北市共有44所學校飼養校園犬貓76隻，未來將持續推動認養與專業訓練，讓毛寶貝在被善待的環境中，安心陪伴人群。

