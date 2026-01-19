新北污水下水道接管全國第一 三峽工程推進改善水環境

（記者陳志仁／新北報導）新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區視察污水下水道用戶接管工程表示，新北市污水下水道接管戶數已達127萬4,682戶，整體污水處理率92.64%，接管戶數與處理率雙雙位居全國第一；隨著三鶯二期工程持續推動，完工後可大幅改善三峽地區水環境品質。

圖／新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區視察污水下水道用戶接管工程，並表示市府會持續努力建構完善的污水處理系統，打造永續環境。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜強調，污水下水道是城市現代化與環境永續的重要基礎建設，只要污水處理做好，整體生活環境就會跟著提升；市府持續推動各區接管工程，並設定115年接管130萬戶、119年接管140萬戶的階段性目標，同時爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及三峽地區後續工程經費，逐步完善新北市整體水環境。

侯友宜說，新北市自108年至114年間，已完成超過35萬戶污水下水道用戶接管，累計接管戶數達127萬4,682戶，整體污水處理率高達92.64%，成果獲得全國肯定；感謝工程單位與市府團隊長期投入與努力，市府未來也將持續建構完整的污水處理系統，打造宜居且永續的城市環境。

新北市政府水利局長宋德仁指出，三峽地區污水下水道工程能順利推動，特別感謝內政部國土署經費補助，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及後續接管工程經費，即便施工條件艱難；水利局仍將以專業與穩健財政規劃，全力推進各項建設。

宋德仁補充，污水接管工程多在狹窄後巷及地下管線密集的區域施工，常面臨建物型態複雜、無接管空間或涉及私地等困難，每一戶接管都需要克服重重困難，但透過專業施工與積極溝通；市府團隊一步一腳印，將這項吃力不討好的工程，轉化為後巷環境改善的契機。