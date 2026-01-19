新北污水接管突破127萬戶

侯友宜視察三峽污水工程新北累計接管突破127萬戶全國第一。（圖：新北市水利局提供）

▲侯友宜視察三峽污水工程新北累計接管突破127萬戶全國第一。（圖：新北市水利局提供）

新北市長侯友宜昨（十九）日視察三峽區污水用戶接管工程，感謝施工人員。他表示，污水下水道建設是城市轉型的重要「隱形工程」。三鶯二期第十標及第十二標將於一一七年完工，屆時可接管八千六百一十戶，讓三峽區接管普及率提升至百分之五十一點一八。

侯友宜強調，新北市府在財務上展現決心，積極編列預算，一一五年自籌十二點九四億元投入污水建設，確保工程持續推進。自一○八年至一一四年，新北市已完成三十五萬八百零六戶接管，佔六都總數的百分之三十三，累計接管戶數達一百二十七萬四千六百八十二戶，污水處理率高達百分之九十二點六四，雙雙居全國第一。

水利局長宋德仁在簡報中提到，感謝內政部國土署的經費補助，目前已向國土署提報「三鶯實施計畫第二期修正」，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及接管工程經費。儘管施工環境艱困，水利局將以專業與毅力，穩健財政規劃支撐基礎建設，推動新北市現代化。

宋德仁指出，污水接管施工環境惡劣，工程人員需在狹窄後巷及複雜地下管線中作業，面臨多重挑戰。但透過專業技術與溝通，市府團隊將這項艱難工作轉化為改善後巷環境機會。

最後，侯市長指示水利局持續與民眾協調，讓市民了解接管流程及權利義務，感謝市民的配合，因為大家的參與才能順利完成污水接管。市長期待施工團隊如期完成工程，減少對市民生活影響，共同為新北市民打造更舒適的居住環境。