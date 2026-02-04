新北污水清疏24小時待命 守護市民生活品質

專業清疏人員接獲案件後，立即整理裝備前往協助民眾。(圖:新北市水利局提供)

▲專業清疏人員接獲案件後，立即整理裝備前往協助民眾。(圖:新北市水利局提供)

新北市水利局四日表示，農曆春節即將到來，新北市為確保市民在連假期間享有舒適的生活環境，已採取預防性清疏措施以降低堵塞頻率。市府提醒，春節期間污水下水道清疏服務將持續二十四小時。如遇污水下水道阻塞等緊急情況，市民可撥打免付費專線，水利局專業團隊將立即協助處理。

水利局長宋德仁表示，透過大數據分析歷年來的堵塞案件，已將重複發生堵塞的地點列為「易堵塞熱點」，並納入預防性清疏的重點作業中，主動加強巡檢與清疏，提前解決潛在問題。利用過往的清疏資料進行熱點分析，並展開預防性巡查，截至目前已完成四十件巡查，其中十件在管線發生堵塞前成功清疏，確實有效降低意外發生的頻率，防範於未然。

廣告 廣告

宋德仁指出，春節是家人團聚的重要時刻，我們的服務精神是「春節不中斷、隨時協助」。即使在九天的連假期間，新北市政府水利局的免付費清疏專線仍將維持二十四小時輪班，確保專業技術人員隨時待命，處理各項突發需求。

水利局也提醒，隨著農曆春節期間用水量的增加，污水下水道的負荷也隨之上升。為了避免管線阻塞影響圍爐的興致，市民在春節大掃除及烹飪享用美食後，請勿將大量油垢、廚餘或異物傾倒至洗碗槽或排水孔中，以減少下水道阻塞的風險。