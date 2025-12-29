新北污水管堵塞油脂居首 水利局呼籲排水孔別當垃圾桶

248251229a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市污水下水道面臨嚴峻挑戰，水利局今（29）日公布最新清疏統計，發現影響系統運作的頭號威脅，竟然是民眾排掉油脂的生活習慣。數據顯示在所有需要市府協助處理的下水道堵塞案件中，油脂堆積已成為加速系統癱瘓的主因，嚴重影響全市排水正常運作。

水利局長宋德仁指出，今（114）年截至目前共接獲3231件通報，其中1954件需專業清疏。分析堵塞原因前3名，依序為油脂1932件、垃圾9件、毛髮3件，顯示油脂造成的危害遠遠超過一般雜物。這些油脂進入管線後遇冷凝固，與污水中的鹼性物質結合形成皂垢，長期累積會大幅縮小排水空間。

造成堵塞的主因是「廚房油脂」直接倒入排水孔，油脂形成的皂垢最終會導致系統癱瘓。此外，浴室的毛髮、濕紙巾、布料等不可分解的異物，也是造成阻塞的重要來源。宋德仁強調，排水孔絕對不是垃圾桶，任何不易分解的物品進入系統，最後都會反映在整條管線上。

隨意棄置不當物品不僅影響自家排水，更可能造成鄰里污水系統大塞車，增加清疏人員的負擔。水利局呼籲市民應從日常生活中做起，共同維護排水效率。餐具清洗前可以先用紙巾吸附可見浮油，減少油脂直接排入，並務必使用濾網攔截菜渣與毛髮。

水利局同時提醒，嚴禁將濕紙巾、衛生棉、布料等異物投入管線，這些小動作才是延長管線壽命的最佳方法。市府會持續強化管線巡檢與維護，但排水系統的健康需要市民共同努力，避免將油脂與異物排入，才能確保生活環境安心。

新北市水利局未來將持續宣導正確的排水概念，期盼透過市民改變生活習慣，降低下水道堵塞機率。健康的排水系統能有效提升都市生活品質，市府與市民攜手守護地底下的清淨，讓新北市的公共設施能發揮最大效益，打造永續宜居的城市空間。

