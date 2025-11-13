新北污水自行納管突破25萬戶 宜居城市再升級

▲新北市新建物污水自行申請納管，讓新北市成為更好住、更環保的宜居城市。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府水利局最新統計指出，污水自行納管戶數已突破 25 萬戶大關，達到 25萬2,970 戶。新北市用戶接管普及率70.83%，總接管戶數126萬3,667戶(含自行納管252,970 戶)，全國第一。這項全國紀錄，不僅代表住家環境更衛生、更乾淨，更實質改善了周邊河川水質，讓新北市正穩步成為更好住、更環保的宜居城市。

新北市政府近年積極投入水環境改善工程，污水下水道接管成績斐然。為持續擴大污水接管率，新北市府有一項重要的規定，「現在蓋的新房子，要自己主動申請把污水接到公共管線」。這個自行申請污水納管主要分為三個階段，包含接入人孔設施的指定套繪、用戶聯接設計審查及用戶聯接完工查驗來實施，目的是要讓新建物在規劃初期時就做好準備，將污水管線與城市管網一起弄好。

新北市水利局長宋德仁表示，透過這種「源頭管理」模式，不僅能有效提升污水接管效率，避免未來二次施工的資源浪費，更能確保每一滴家庭污水都能經過妥善處理，減少未處理的廢水直接排入河川，對環境造成的衝擊。

宋德仁進一步說明，污水下水道接管，其實跟每位市民的生活品質息息相關。當家裡污水接到公共管線後，就不用再煩惱傳統化糞池要請人來抽肥，可以減少很多臭味和蚊蟲。更重要的是，當全市的髒水都處理好，淡水河、新店溪這些地方的水質就會明顯改善，市民去河邊散步、運動時，就能感受到環境真的變美了、空氣也變好了。

水利局表示，透過持續性的專業投入和政策引導，新北市不僅要持續提升接管戶數的數量，更要確保每一棟新舊建築都能成為現代化污水處理網絡的一環，一起為我們生活環境的改善共同來努力。