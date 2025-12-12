新北汽車為閃違停3貨車 繞行逆向撞機車害女騎士害重傷

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場蘇女頭部重創摔倒昏迷血流滿地。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區民安路43號前，今天（12日）上午8時許，有1輛張男駕駛的汽車為了繞過違停民安路旁3輛貨車，跨越路中央雙黃實線逆向撞上對向機車，導致騎士50歲的蘇女頭部重創摔倒昏迷血流滿地，當場無意識，所幸經送醫搶救後目前已恢復意識，後續將針對張男及3名臨停車駕駛依法開罰。

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，車禍發生在今天上午8時許，當時正值交通尖峰時段，2輛大貨車、1輛小貨車違停在福營國中操場圍牆外的民安路旁紅線上，準備施作下水道工程，由於道路單向只有1線車道，路過車輛只能繞過通行。

廣告 廣告

而事發時26歲的張姓男子駕駛汽車行經民安路43號前，疑似為了閃避這3輛違停的貨車，不慎撞上對向騎機車的騎士50歲蘇姓女子，蘇女當場倒在在1家早餐店門口被機車壓著，流很多血且失去意識被救護車緊急送醫，所幸急救後暫無生命危險。

警方獲報到場，張男經酒測並未酒駕，而3輛違停車駕駛事後稱當時分別要準備施工及卸貨才會臨停在該處，但警方仍依法對4名駕駛開罰，分別為肇事轎車不依規定駛入來車道、3輛貨車紅線違停，事後若傷者提告過失傷害將依法受理。

警方呼籲，民眾切勿因一時方便而違規停車進而造成其他用路人之危險，每一次的違規停車都可能成為意外事故的潛在因素，提醒大家應提高警覺，共同維護道路安全。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

攬客辣照曝光！GTO找泰女學生當女友 仲介同鄉來台賣淫還抽成

疑不滿遭逼車？新北恐怖外送員暴怒騎機車連撞小黃司機2次

新北無良哥哥缺錢花用 竟雇工「搬空弟弟家」電器、傢俱賣光光

黑絲短裙「男」載網友上班出事了 藏「喪屍菸彈」通通進警局

