新北沒初選？ 鄭麗文盼明年徵召李四川 劉和然回應了

對於國民黨黨主席鄭麗文稱不需初選希望徵召台北市副市長李四川選新北市，新北市副市長劉和然直言李四川在台北市有很重的任務，「我則是在新北市守護 404 萬市民」，現在「一人服務一市」。（柯毓庭攝）

國民黨主席鄭麗文今（29）日接受採訪指明年新北市長選舉應該不至於走到初選，希望徵召台北市副市長李四川。也有意參選的新北市副市長劉和然對此直言李四川在台北市有很重的任務，「我則是在新北市守護 404 萬市民」，現在「一人服務一市」，相信黨會公開透明做決定。

劉和然表示，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

廣告 廣告

劉和然認為，李四川在台北市有很重的任務，「我則是在新北市守護 404 萬市民」，現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利，強調這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。

劉和然表示，他和李四川在不同的位置上，為同一個生活圈努力，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

【看原文連結】