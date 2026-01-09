新北沒跟營養午餐免費 教育局揭「46億壓力」：全國最高
記者柯美儀／新北報導
台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐全面免費後，多個縣市跟進。新北市長侯友宜指出，若新北市實施營養午餐免費，每年需46億元，為全國最高。教育局長張明文表示，新北市學生人數與教育預算規模皆為全國之最，相同政策在新北市承擔的財政壓力明顯高於其他縣市，若未來評估推動，經費來源仍須審慎規劃。
張明文表示，以教育局年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。
教育局進一步細列預算說明，新北市在校園工程及設備方面，全市每年投入約51.55億元，用於新設校及新建校舍、老舊校舍整建、體育與遊戲設施改善、自立廚房建置、班班有冷氣、智慧教室、老舊廁所整修及課桌椅更新等；在特殊教育方面，每年投入經費含人事費用約45至47億元，包含特教教師與助理員人事費、特教交通車補助、課後照顧班、學前特教班，以及無障礙空間與輔具建置，相關支出同樣屬於教育體系中不能被排擠的重要項目。
張明文指出，若新增每年46億元營養午餐經費，支出將占教育業務推動經費約四分之一，對教育財政結構影響深遠。目前新北市國中小營養午餐每餐約70至75元，家長負擔55至60元，全市約32萬2669名學生，若全面免費並維持品質，每年需編列46億元，且屬長期經常性支出，須審慎評估財源，避免排擠其他教育建設。
不過，張明文也表示，若未來經評估決定推動相關措施，經費來源須妥善規劃，以確保教育發展與資源配置的穩定；在9月前仍有時間充分討論細節與做法，進行完整的盤點與評估。
