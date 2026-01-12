新北河川驚現染色 環保局火速破案嚴懲
新北市環保局於10日接獲通報，指稱五股坑溪疑似遭受污染，環保局隨即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具之廢水排入溪中，導致五股坑溪染綠，環保局當場依法告發，業者將面臨最高新臺幣300萬元的重罰。
環保局表示，稽查人員抵達現場後，發現五股坑溪水色異常，立即展開溯源調查，循線追查發現該室內裝修企業社將清洗油漆桶及相關器具產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。為了確認流向，稽查人員現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪，事證確鑿，已違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，環保局除要求業者立即停止排放，並依法開罰且限期改善，最高可處300萬元罰鍰。
另昨(11)日傍晚，環保局接獲民眾舉報新店五重溪出現白色廢水，稽查人員第一時間頂著低溫奔赴現場，抵達時廢水已消散，稽查員仍不懈追查，在黑暗中憑藉手電筒微光，於水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現關鍵殘留乾涸白漆，進而「以痕追人」，環保局表示，五重溪為重點列管河川，故立即調閱烽火台河川流域監視器並搭配沿線路口監視器鎖定污染發生地點，並逐一過濾往來車輛與人員，發現行為人於下午4時許，貪一時方便趁四下無人將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，已違反水污染防治法第30條規定，當場依法開罰，最高可處300萬元罰鍰。
環保局提醒，近期適逢農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，應特別注意廢棄物與廢水的處理方式，要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定，如有剩餘油漆或清洗刷具之廢水，切勿直接倒入排水溝或馬桶，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理；此外，過年大掃除建議選用環保標章清潔劑，並避免過量使用，減輕生態水體負擔，並呼籲建築裝修業者應委託合法清除處理機構清運，嚴禁棄置於河岸或水溝，切勿以身試法，避免受罰。
