新北河濱保全守護市民安全有功 黃裕斌特地表揚拾金不昧典範
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市河濱公園作為全台唯一配置保全人員的休憩場域，每日肩負守護市民安全與公共設施的重任。為此，高灘地工程管理處特別表揚年度表現傑出的保全人員，肯定他們長期於第一線的辛勤付出。這些保全人員無論是在酷暑還是深夜，都持續執行巡查任務，確保市民在河濱運動、休憩及活動時的安全。
高灘處處長黃裕斌表示，保全人員是河濱公園不可或缺的安全守門員，民眾在河濱遇到的任何突發或日常事件，都是他們最重要的工作。保全人員的職責涵蓋範圍廣泛，包括協助迷途的孩童與老人、處理民眾受傷、設施受損通報、阻止不當行為等。他們更在危急時刻發揮關鍵作用，多次成功挽救尋短民眾，並在汛期不畏風雨監控河川水位。這些看似基礎的勤務，實則關係著公共空間的安全穩定。
為鼓勵基層的辛勞付出與專業表現，高灘處特別表揚了過去1年內，在安全巡查、環境維護、民眾服務與緊急應變能力上表現傑出的10位保全人員。處長黃裕斌親自頒獎，高度肯定獲獎者夜以繼日的堅守崗位，並強調優良的服務表現有賴於隨機應變的能力。
此外，高灘處特別公開表揚1名拾金不昧的保全人員。該員近日在巡查勤務中拾獲裝有新臺幣20萬元現金的背包。在立即通報後，該員主動陪同失主前往派出所進行現金清點與確認，確保過程公開透明、避免後續爭議。黃裕斌表示，這次事件充分展現了保全人員的誠實、冷靜與高度責任感。從拾獲到協助警方及失主完成確認，每個步驟都嚴格按照程序執行，保障了物品的安全與處理的透明度。
黃裕斌補充，河濱保全人員不僅是巡查安全，更是市民遇到困難時最值得信賴的守護者。這起善行再次證明保全人員是公共空間中不可或缺的安心力量。未來，高灘處將持續強化保全訓練與正向服務教育，鼓勵更多優質行為，與市民攜手共同打造誠信、安心、友善的河濱環境。
照片來源：新北市政府高灘處提供
