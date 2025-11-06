新北河濱公園禁入微型電動二輪車 115年起開罰

（中央社記者王鴻國新北6日電）為維護民眾安全，新北市高灘處表示，公告禁止微型電動二輪車進入河濱公園，宣導至12月31日期滿，將自115年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿指出，考量河濱公園為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，因此，已公告新北市河濱公園適用道交條例，禁止汽機車進入。

高灘處表示，微型電動二輪車（無腳踏板、須掛牌之電動二輪車）雖依道交條例認定屬於自行車，非屬禁止進入車輛。但時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾危險，另有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險，已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止之必要。

高灘處表示，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，宣導期至12月底止，因此，將自115年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例裁處新台幣300元至1200元罰鍰，籲請民眾勿觸法遭罰。（編輯：林恕暉）1141106