新北河濱公園禁微電車 明年開罰

新北市政府為維護河濱公園內民眾安全，已公告河濱公園禁止微型電動二輪車進入，宣導期至民國114年12月31日止，自115年1月1日起，如有違反者，將依《道路交通管理處罰條例》取締開罰，處300元以上、1200元以下罰鍰，籲民眾注意規定，以免觸法遭罰。

新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在該條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛。新北市政府考量園區為民眾重要的休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成用路人危險。

廣告 廣告

另也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，亦已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止之必要。另基於新北市及台北市為1日共同生活圈，自行車道亦有串聯，台北市的河濱公園亦同步禁止微型電動二輪車進入。

高灘地工程管理處呼籲，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自115年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰300元以上、1200元以下罰鍰。