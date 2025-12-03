新北河濱再增5處科技執法 115年2/20起開罰





為維護市民的河濱遊憩安全與品質，新北市政府高灘地工程管理處持續加強河濱公園的車輛管制措施。至今已設置22處科技執法點後，今年再增設5處科技執法設備，並展開3個月宣導期，將於115年2月20日正式啟用，全力遏止汽機車違規闖入，保障市民河濱遊憩安全。

高灘處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休憩的重要場域，經不斷滾動式檢討，在於違規車輛常出沒節點再增設車牌辨識系統，以遏止違規車輛進入，保障民眾用路安全。今年於新店區(親情河濱人行步道)及蘆洲區(蘆堤2號陸橋)、三重區(忠孝碼頭自行車道) 、中和區(遠雄左岸陸橋)、土城區(人工濕地自行車道)等，增加5處科技執法點，並取消2座車阻，方便民眾進出，以遏止違規車輛駛於園區。

為提供安全的遊憩場域，經高灘處與警察局交通大隊互相配合，今年1月至9月統計共開罰約3225件，均依道交條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。

黃裕斌說，園區為民眾重要之休憩活動場所，人潮眾多且以自行車及行人為主，為維護民眾安全，新北市河濱公園目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自115年1月1日起科技執法除取締違規汽機外，微電動二輪車違規將一併取締，均依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新臺幣300元至1,200元，再次呼籲民眾務必遵守園區進出通行之管理規定，不要心存僥倖，否則傷了荷包，可是得不償失。

