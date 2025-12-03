新北河濱再增5處科技執法 115年2/20起開罰

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市高灘處今天表示，為維護遊憩安全與品質，持續加強河濱公園的車輛管制，除已設置22處科技執法點後，今年再增設5處並展開3個月宣導期，將於115年2月20日起開罰。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿，處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休憩的重要場域，經不斷滾動式檢討，在違規車輛常出沒節點再增設車牌辨識系統，以遏止違規車輛進入，保障民眾用路安全。

黃裕斌表示，除已設置22處科技執法點，今年再新增5處科技執法點，分別位於新店區（親情河濱人行步道）及蘆洲區（蘆堤2號陸橋）、三重區（忠孝碼頭自行車道） 、中和區（遠雄左岸陸橋）、土城區（人工濕地自行車道），將於115年2月20日起開罰。

高灘處表示，經高灘處與新北市交通警察大隊配合，今年1月至9月共開罰約3225件，違者均依道路交通管理處罰條例不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（編輯：龍柏安）1141203