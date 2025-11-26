新北河濱園區場地借用 12月起全面E化開放線上申請





為提升新北市河川高灘地綠美化園區的場地借用服務品質與效率，新北高灘處將於12月1日起全面開放五大流域場地借用線上申請，讓民眾能更快速、便利地完成場地借用流程。黃裕斌處長指出，新北市河川高灘地綠美化園區場地借用申請系統具備即時查詢場地時段功能，民眾可選擇場地與時段，並填報相關申請內容與上傳附件。

此外，系統可即自動估算租借費用及場地保證金，將大幅縮短申請作業時間。但依活動性質，部分案件仍須採以下方式辦理：1、棒壘球活動場地，請至「新北市公有場地租借網」(網址https://ntpcsite.ntpc.gov.tw/)申請，或洽新北市政府體育局（02）2962-0462，2、路跑、健走、大型群聚活動（1,000人以上），請依高灘處官網(網址https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/)公告填寫紙本申請資料，或洽高灘處營運企劃科(02)8969-9596，3、個人限申請籃球場、網球場等運動類型場地。

廣告 廣告

民眾林小姐說，過往申請租借新北市河濱公園場地，需於上班時間致電查詢檔期，再以郵寄方式遞送申請資料相對耗時，E化後開放全面線上租借，且可於系統中查詢到合適的場地及檔期，不再侷限需依賴人員詢問方式申請，實在太方便了。

提醒民眾於場地借用申請前，請詳閱「新北市政府河川高灘地綠美化園區管理要點」、「新北市政府河川高灘地綠美化園區場地借用申請說明」及相關場地借用須知，非「新北市民會員」(網址https://member.ntpc.gov.tw/)須先完成線上註冊後即可辦理，相關資訊詳見高灘處官網。



更多新聞推薦

● 賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算保台 AIT：支持台取得關鍵不對稱戰力