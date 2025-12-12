新北河濱年度績優保全人員 肯定基層守護力量

(記者謝政儒新北報導)新北市河濱公園是全臺唯一設有保全人員的河濱公園，每日都有民眾進行運動、休憩及活動，為確保民眾安全，河濱保全人員於第一線執行巡查任務，無論酷暑或深夜，都持續守護河濱公共設施與市民安全。



高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，保全人員扮演著不可或缺的安全守門人角色，「民眾遇到的任何大小事，就是我們保全人員最重要的事。」他們經常處理突發事件，包括協助迷途老人孩童、協助落水民眾、處理民眾受傷、設施有無被破壞、阻止不當行為、並多次成功挽救尋短民眾、汛期間更要不畏風雨監控河川水位等，這些看似日常的工作，都是守護公共安全的重要任務。



為提升市民休憩安全並肯定保全人員的辛勞付出，高灘處表揚過去一年在安全巡查、環境維護、民眾服務與緊急應變方面，表現傑出並能隨機應變能力的10位保全人員。由高灘處處長黃裕斌親自頒獎，肯定各保全人員夜以繼日的付出。



另特別表揚一名保全人員，近日在巡查勤務中巡查時拾獲裝有新臺幣20萬元現金的背包，除立即通報外，並在找到失主後，為避免爭議，陪同至派出所進行清點與確認，過程公開透明，高灘處處長黃裕斌表示，這次事件充分展現保全人員的誠實、冷靜與高度責任感。從拾獲到協助警方及失主完整確認，每個步驟均依程序進行，確保物品安全與透明處理。



黃裕斌補充，河濱保全人員不僅是在巡查安全與協助民眾，更在市民遇到困難時成為最值得信賴的守護者。拾金不昧的善行，再次證明保全人員是公共空間中不可或缺的安心力量。

未來，高灘處將持續強化保全訓練與正向服務教育，鼓勵更多優質行為，並與市民共同打造誠信、安心、友善的河濱環境。