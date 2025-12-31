新北河濱翻轉全齡樂園 侯友宜邀共賞 1314跨河煙火

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府水利局長宋德仁今（31）日於市政會議上，以「全齡同樂 歡樂無限－盡在新北河濱」進行專案報告，細數如何翻轉1,382公頃的防洪場域，打造年吸3,375萬人次的全齡河濱休憩空間；市長侯友宜邀市民今晚齊聚淡水、八里共賞「閃耀新北 1314 跨河煙火」，迎接2026年。

圖／新北跨河煙火以淡水河為舞台，去年更被網友稱為此生必看煙火。（新北市政府高灘地工程管理處提供）

侯友宜指出，淡水河跨河煙火今年邁入第五年，適逢淡江大橋即將完工，市府特別擴大舉辦，首度打造淡水、八里「雙主舞台」，並邀請曾操刀巴黎奧運開閉幕的法國世界級藝術煙火團隊Groupe F來台設計；今晚煙火秀將施放約3萬5,000發煙火，長達13分14秒，呼應主題「閃耀新北一生一世」，並以淡江大橋920公尺單塔不對稱斜張橋景為背景，營造震撼視覺效果。

侯友宜強調，雙主舞台卡司陣容堅強，邀集台、日、韓人氣歌手輪番登場，包括動力火車、日本歌手樋口愛及韓國歌手華莎，結合音樂與煙火，預期再度吸引大量人潮湧入河濱；宋德仁補充，今晚「閃耀新北1314跨河煙火」採淡江大橋上下游「雙主場」施放，不論身處淡水或八里，皆可同步欣賞零時差的璀璨煙火，為新年揭開華麗序幕。

圖／新北市政府水利局長宋德仁31日於市政會議，以「全齡同樂歡樂無限-盡在新北河濱」為題進行專案報告。（新北市政府高灘地工程管理處提供）

宋德仁表示，新北河濱公園已建置218公里自行車道路網，串聯北北基桃，並設有寵物公園、遙控賽車場等62處休憩設施，搭配15座友善水岸電梯，讓市民安全便利進出；同時規劃四季主題活動，春季「春紛節」、夏季「蝶戀季」、秋季「沙雕展與濕地藝術季」，以及冬季壓軸的跨河煙火，打造全年無休、老少皆宜的水岸生活圈。

其中，占地約424公頃的新北大都會公園，由水利局與高灘處重新賦予二重疏洪道新價值，兼顧防洪與休閒；依觀光署統計，114年1至10月即吸引3,375萬人次造訪，成為全台最具代表性的水岸休憩地標。

高灘處處長黃裕斌說明，建議民眾可至淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火；並呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，配合市府交通管制措施，相關活動與交通資訊請至活動官網 查詢。

