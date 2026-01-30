新北河濱自行車淡江租借站 試營運

新北市河濱公園自行車租借站於淡水漁人碼頭新設「淡江站」試營運。（新北市高灘處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

淡江大橋五月通車，橋上自行車道串聯淡水河左右岸兩端。為延續河濱公園河岸騎乘便利性，新北市高灘處河濱公園自行車租借站在淡水漁人碼頭新設淡江站，三十一日及二月一日展開試營運。

高灘處長黃裕斌指出，淡江租借站為假日站，位於淡水第二漁港漁人碼頭木棧道下商店街一號店面，營業時間每週六及週日早上八點至晚間七點。為歡慶淡江大橋即將通車，三十一日及二月一日兩天試營運推出限時體驗，凡在淡江租借站「原地借、原地還」享免費租借兩小時，活動適用於各車種。

廣告 廣告

黃裕斌表示，新北河濱自行車道目前設置十五個租借站，委託自行車新文化基金會營運，提供甲借乙還服務。各租借站備有多種車款，包括兒童、青少年、成人、親子車及電輔車，還可免費加裝兒童座椅。

高灘處指出，目前已優化租借系統，民眾只要使用Line帳號加入「FunBike麻吉」（ID搜尋@funbike_maji）就能於現場完成租借。