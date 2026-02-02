新北河濱迎春開市 重新觀光市集揮毫送春聯、財神發發財金

《圖說》重新觀光市集邀請國內三大書法名家親臨現場書寫春聯。〈高灘處提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市重新觀光市集於農曆年前夕及春節期間推出系列迎春活動，包含2月7日舉辦的「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫，以及大年初一（2月17日）登場的「財神到來送發財金」活動，邀請市民朋友走春同樂、迎接好運。

高灘處長黃裕斌表示，活動由高灘處攜手委外合作夥伴歐特儀公司及麗陽公司共同辦理，期盼透過文化與觀光結合，喜迎甲午馬年，營造濃厚年節氛圍，為河濱園區注入更多年節活力。

他表示，迎春揮毫活動特別邀請書法名家錢瑞英、李存禾及廖美蘭三位老師親臨現場，以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥祝賀詞為題，揮寫融合馬年意象的創意書體，吸引許多民眾駐足欣賞。現場不僅可近距離感受書法藝術之美，民眾也能依喜好挑選春聯內容，將滿滿祝福帶回家，提前感受過年的喜悅。

廣告 廣告

黃裕斌指出，新北河濱園區除提供完善的休閒運動空間外，也持續導入文化活動，希望打造兼具自然景觀、藝術氣息與親子友善的多元休憩場域，讓市民在河濱散步運動之餘，也能享受文化洗禮，提升整體遊憩品質。

《圖說》重新觀光市集迎春書法大師現場書寫春聯，民眾能依喜好挑選春聯內容，將滿滿祝福帶回家。〈高灘處提供〉

此外，大年初一上午9時30分起，重新觀光市集將由裝扮喜氣的財神爺現身，向民眾拜年並發送象徵財運滾滾的發財金，每小時發放300份，規劃三個梯次，數量有限，送完為止。主辦單位呼籲民眾把握機會，春節走春不妨前來市集沾喜氣，祝福新的一年「馬」上好運、財源廣進。

重新觀光市集周邊景點同樣精彩，新北大都會公園內的熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場，設施豐富多元，深受親子族群喜愛；幸福水漾園區則以浪漫水岸景觀聞名，是情侶及家庭拍照留念的熱門地點。

民眾亦可漫步至景觀地標辰光橋，雙層雙曲線橋台設計形成觀景平台，可一覽河濱園區綠意與河岸美景，為春節假期增添悠閒回憶。

《圖說》重新觀光市集發送發財金吸引民眾前來共襄盛舉。〈高灘處提供〉

活動交通資訊

1、搭乘捷運：

(1)搭乘捷運「南勢角-迴龍」線→於「三重站」下車後，走至機場捷運線「三重站」1A出口左轉，往重新橋方向即可到達。

(2)搭乘桃園機場捷運線→於「三重站」下車後，1A出口左轉往重新橋方向即可到達。

2、開車前往：

(1)國道3號→中和交流道→64號東西向快速道路→下快速道路右轉至新莊中正路→15號越堤道→重新橋。

(2)經大漢溪左岸15、17及19號越堤道或疏洪東路14號越堤道往重新橋方向。