新北河濱重新觀光市集馬躍迎春活動贈送春聯又拿發財金

重新觀光市集邀請國內三大書法名家親臨現場書寫春聯。(圖:新北市高灘地工程管理處提供)

▲重新觀光市集邀請國內三大書法名家親臨現場書寫春聯。(圖:新北市高灘地工程管理處提供)

喜迎甲午馬年，為了讓市民們感受到濃厚的年節氛圍，重新觀光市集將於一一五年農曆年前夕，即二月七日舉辦「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫活動，並於大年初一（二月十七日）進行「財神到來送發財金」的活動。這些活動旨在活躍年節氣氛，並分享好運。新北市高灘地工程管理處及其合作夥伴歐特儀股份有限公司、麗陽股份有限公司誠摯邀請市民共襄盛舉。

廣告 廣告

高灘處長黃裕斌二日表示，春聯揮毫活動特別邀請了書法名家錢瑞英老師、李存禾老師及廖美蘭老師親臨現場。老師們將以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥語為題，結合馬年意象創作出獨特的書法作品，讓民眾驚嘆不已。現場不僅能感受年節的氛圍，還能近距離欣賞大師的揮毫技藝，並挑選自己喜愛的賀詞。透過這次揮毫活動，我們希望將新北高灘地河濱園區打造成兼具戶外運動與文化氣息的親子友善空間，為市民提供更多的休憩去處。

在大年初一上午九點三十分起，重新觀光市集將會有裝扮成財神爺的角色獻上新年祝福，並發送象徵財運滾滾的發財金。每小時將發放三百份發財金，共計發放三個梯次，數量有限，送完為止，敬請市民不要錯過，走春的好去處就是重新觀光市集，祝福大家新年「馬」上好運，財源滾滾來。

市集周邊的新北大都會公園內，熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場的遊具豐富多樣，將成為孩子們的最愛，是親子共遊的理想景點。而幸福水漾園區更是拍攝戀人紀念照片的最佳場所，此外，還可漫步至景觀橋—辰光橋，其設計理念以雙層雙曲線的橋台結構營造出觀景平台，讓遊客能夠盡情欣賞河濱園區的綠意與美景。