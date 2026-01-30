新北河濱FunBike麻吉 淡江租借站試營運邀您先體驗

新北河濱自行車淡江站新站點，131、21試營運期間享有租借優惠。(圖:新北市高灘處提供)

新北市高灘處卅日表示，隨著淡江大橋即將通車，橋上完善的自行車道將連接淡水河岸的左右兩端，未來民眾可以在橋上悠閒漫步或騎乘單車，欣賞淡水河出海口的美麗景色。為了延續河濱公園的騎乘便利性，新北河濱公園將在淡水漁人碼頭新設淡江租借站，並於一月三十一日展開試營運，誠摯邀請您搶先體驗。

高灘地處長黃裕斌表示，淡江租借站位於淡水第二漁港的漁人碼頭木棧道下的商店街1號，營業時間為每周六及周日的早上八點至下午七點，屬於假日站。為慶祝淡江大橋即將通車，淡江租借站將於一月三十一日和二月一日進行試營運，特別推出限時體驗活動，凡是在淡江租借站「原地借、原地還」的民眾，均可享受免費租借二小時的優惠，活動適用於各種車型，邀請您在優惠期間以自行車前往新北河濱公園，享受最輕鬆的低碳旅行，體驗淡水的美麗新騎點。

黃裕斌說明，目前新北河濱自行車道設置了十五個租借站，並委託財團法人自行車新文化基金會負責營運，致力於推動友善的騎乘環境，提供優質的自行車款及甲借乙還的服務，讓民眾享受騎乘的樂趣。各租借站備有多種車型，包括兒童車、青少年車、成人車、親子車以及最新流行的電輔車，還可免費加裝兒童座椅。

此外，租借系統也已優化，民眾只需使用Line帳號加入「FunBike麻吉」（ID搜尋@funbike_maji），便可輕鬆完成租借，無論是休閒騎乘、親子出遊或河岸漫遊體驗，都能隨時出發，享受自在的旅程。