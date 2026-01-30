新北河濱FunBike麻吉 淡江租借站1/31、2/1試營運





淡江大橋即將通車，橋上有完善的自行車道，串聯淡水河岸左右岸兩端，未來民眾可在橋上悠閒漫步、騎乘單車，欣賞淡水河出海口景緻；為延續河濱公園河岸騎乘之便利性，新北河濱公園自行車租借站將於淡水漁人碼頭新設淡江站，將於1月31日展開試營運，邀您搶先體驗。

新北市政府高灘處長黃裕斌示，淡江租借站位於淡水第二漁港漁人碼頭木棧道下商店街1號店面，營業時間每周六及周日早上八點至下午七點為假日站；為歡慶淡江大橋即將通車，於1/31、2/1兩天試營運，特別推出限時體驗活動，凡是在淡江租借站「原地借、原地還」，享免費租借2小時，活動適用於各車種，邀請您趁著優惠期間以自行車出遊來新北河濱公園，進行最chill的低碳旅行，享受淡水美麗新騎點。

高灘處長黃裕斌指出，目前新北河濱自行車道設置15個租借站，委託財團法人自行車新文化基金會營運，致力推動友善的騎乘環境，提供優質的自行車款及甲借乙還服務，讓民眾享受騎乘的樂趣；各租借站備有多種車款包含兒童、青少年、成人、親子車以及最新流行的電輔車，還可免費加裝兒童座椅，並優化租借系統現在民眾只要使用Line帳號加入「FunBike麻吉」（ID搜尋@funbike_maji)，於現場輕鬆完成租借，無論是休閒騎乘、親子出遊，或是河岸漫遊體驗，都能說走就走自在上路。

