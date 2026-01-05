新北油飯大賞第一名在蘆洲！名店主廚研發的古早味，不用加甜辣醬就絕讚的冠軍滋味

2025新北職人油飯大賞由蘆洲的阿潘功夫油飯獲得「金賞」，

三重大碗油飯獲得「銅賞」，三重太順油飯則為優選以及「民眾人氣賞」，

光是三蘆地區就有三家油飯入選並得獎，真的很厲害。

(其實除了這些得獎的油飯，三蘆還有不少膾炙人口的好吃油飯)

隱藏在蘆洲黃昏市場內的阿潘功夫油飯，是熟門熟路的在地人才知道的在地美食，

雖然是市場內的小店，但阿潘功夫油飯不簡單，曾任台北名店馥園的研發主廚，

用精湛的手藝以及職人精神製作油飯，連油蔥酥都自己炸，

許多小細節從油飯入口那一瞬間就能感受出。

得獎後的阿潘功夫油飯大排長龍！遠近馳名讓許多外地遊客也特地來品嚐。

新北蘆洲｜阿潘功夫油飯

阿潘功夫油飯的價目表，一斤100元算是蠻平實的價格，

假日不時會推出手工菜的部分，這些蠻有興趣的，不是常有，這部分就要關注粉絲團了。

新北蘆洲｜阿潘功夫油飯

也可以預訂彌月油飯禮盒。

紅蔥豬油感覺很香，買了一罐回家拌麵。

用木桶蒸煮的油飯，光看就很香。

一直裝油飯一直裝油飯，很快的一大桶就售罄，生意很好。

新北蘆洲｜阿潘功夫油飯

四神湯的顏色看起來很不錯。

新北蘆洲｜阿潘功夫油飯

直接買了一斤油飯，足以一家三口享用了，

阿潘功夫油飯會另外附辣泡菜，沒有甜辣醬的路線。

外帶回車上時整車都是油飯的香氣，一點也不誇張！

回家一倒出來在盤子上，油亮的油飯更是侵襲鼻子的味覺，視覺味覺一次滿足。

一直都喜歡油飯加甜辣醬的吃法，但阿潘功夫油飯不用加醬更加出色，

沒有醬汁的左右更能吃出油飯本身的香氣，有彈性且粒粒分明的油飯，

咀嚼中縈繞著油蔥香以及淡淡的香菇香，會得獎其來有自！真的很好吃。

覺得泡菜有些多餘，單吃就很好吃。

油飯的好搭檔好像不是貢丸湯就是四神湯，四神湯的料不少，

豬腸處理的很乾淨沒異味，湯頭屬於清爽路線，還挺順口的。

初嚐蘆洲阿潘功夫油飯，一吃就被圈粉，無論口感還是香氣，都十足喜歡！

喜歡古早味油飯的民眾，不妨試試2025新北職人油飯大賞榮獲金賞的阿潘功夫油飯吧。

所在地址：臺灣新北市蘆洲區中華街6巷28號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-15:30

店家電話：0953-301-519