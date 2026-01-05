新北油飯大賞第一名在蘆洲！名店主廚研發的古早味，不用加甜辣醬就絕讚的冠軍滋味
2025新北職人油飯大賞由蘆洲的阿潘功夫油飯獲得「金賞」，
三重大碗油飯獲得「銅賞」，三重太順油飯則為優選以及「民眾人氣賞」，
光是三蘆地區就有三家油飯入選並得獎，真的很厲害。
(其實除了這些得獎的油飯，三蘆還有不少膾炙人口的好吃油飯)
隱藏在蘆洲黃昏市場內的阿潘功夫油飯，是熟門熟路的在地人才知道的在地美食，
雖然是市場內的小店，但阿潘功夫油飯不簡單，曾任台北名店馥園的研發主廚，
用精湛的手藝以及職人精神製作油飯，連油蔥酥都自己炸，
許多小細節從油飯入口那一瞬間就能感受出。
得獎後的阿潘功夫油飯大排長龍！遠近馳名讓許多外地遊客也特地來品嚐。
阿潘功夫油飯的價目表，一斤100元算是蠻平實的價格，
假日不時會推出手工菜的部分，這些蠻有興趣的，不是常有，這部分就要關注粉絲團了。
也可以預訂彌月油飯禮盒。
紅蔥豬油感覺很香，買了一罐回家拌麵。
用木桶蒸煮的油飯，光看就很香。
一直裝油飯一直裝油飯，很快的一大桶就售罄，生意很好。
四神湯的顏色看起來很不錯。
直接買了一斤油飯，足以一家三口享用了，
阿潘功夫油飯會另外附辣泡菜，沒有甜辣醬的路線。
外帶回車上時整車都是油飯的香氣，一點也不誇張！
回家一倒出來在盤子上，油亮的油飯更是侵襲鼻子的味覺，視覺味覺一次滿足。
一直都喜歡油飯加甜辣醬的吃法，但阿潘功夫油飯不用加醬更加出色，
沒有醬汁的左右更能吃出油飯本身的香氣，有彈性且粒粒分明的油飯，
咀嚼中縈繞著油蔥香以及淡淡的香菇香，會得獎其來有自！真的很好吃。
覺得泡菜有些多餘，單吃就很好吃。
油飯的好搭檔好像不是貢丸湯就是四神湯，四神湯的料不少，
豬腸處理的很乾淨沒異味，湯頭屬於清爽路線，還挺順口的。
初嚐蘆洲阿潘功夫油飯，一吃就被圈粉，無論口感還是香氣，都十足喜歡！
喜歡古早味油飯的民眾，不妨試試2025新北職人油飯大賞榮獲金賞的阿潘功夫油飯吧。
所在地址：臺灣新北市蘆洲區中華街6巷28號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-15:30
店家電話：0953-301-519
