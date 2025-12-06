新北油飯節冠軍出爐 蘆洲區阿潘功夫油飯金賞

《圖說》侯友宜市長出席「職人油飯大賞頒獎典禮」，肯定得獎店家用心守護傳統、勇於創新，讓油飯的文化價值更加被看見。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北油飯節今（6）日在新北熱鬧登場，今年活動以「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」作為雙主軸，結合吃、玩、逛的全方位體驗，吸引許多民眾踴躍參與。市長侯友宜出席「職人油飯大賞頒獎典禮」，並逐一頒獎，肯定得獎店家用心守護傳統、勇於創新，讓油飯的文化價值更加被看見。今明兩天的活動現場更搭配有音樂演奏及魔術表演等，品嘗美食之餘，並享受多元藝文愉悅體驗。詳情可參閱(http://www.goodmarketslife.com.tw「新北好市生活學」。

今年「職人油飯大賞」競爭激烈，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞為三重區大碗油飯；另外鶯歌驢·油飯、三重太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘の油飯等7家店獲得「優選」，其中網路民眾票選第一名的太順油飯同時奪下「人氣獎」。

侯友宜表示，油飯承載的不只是滋味，更是一代代新北人的記憶與情感，2025新北油飯節人氣票選活動吸引了超過11萬人次的投票，讓默默耕耘的職人們得以被更多人看見。有的店家傳承了一甲子以上的古早味，有的則在傳統中繼續堅持，無論如何，他們以毫不妥協的講究與堅持，端出獨特的手藝與風味，蘊含著世代傳承的職人精神。

他說，新北為北臺灣重要的門面，擁有廣泛的市場與商圈，庶民美食不僅只是地方文化，也是在地經濟發展重要的一環，在這片土地上，油飯不僅是填飽肚子的食物，它還是城市認同的標誌，承載著每個社區與每個家庭的情感記憶。因此這次舉辦首屆的新北油飯節，不僅是一次美食的慶典，它更是一場文化與情感的傳遞，讓這份溫暖的記憶在每一口油飯中延續。

經發局長盛筱蓉表示，此次除了油飯傳香總鋪宴外也推出十強油飯攤位，前十強的店家齊聚一堂，端出各自代表作，讓民眾一次逛遍新北的經典與特色油飯，市集攤位前人潮絡繹不絕。另外亦搭配10攤特色飲料、點心攤位，讓民眾吃得好又吃的巧。

此外，今年更特別新增互動體驗活動「油飯師運動會」，邀請民眾一起透過輕鬆有趣的團康遊戲，模擬油飯師日常的備料、拌炒與搬運等動作。在笑聲中實際感受職人的工作強度，也在互動過程中自然地貼近油飯文化，深受大人小孩喜愛，現場氣氛熱鬧溫馨。

此次獲得金賞蘆洲區阿潘功夫油飯，隱身在蘆洲黃昏市場，主廚陳政任表示，嚐遍各國美食，覺得還是傳統古早味的味道最讓人回味無窮、念念不忘，所以秉持職人精神製作傳統古早味油飯，每天清早用心浸泡糯米，採買新鮮的國產溫體豬肉，使用埔里的香菇及東港的蝦米，嚴選陳年醬油，自己炸北港油蔥酥，對工序跟材料的堅持不怕辛苦也不怕人家學，此外也會定期推出特色功夫菜等諸多美味等你來發掘。