新北油飯節好評再加碼 十強店家限時優惠開跑！即日起至1/29開放領取優惠券

「新北油飯節」十強優惠活動，即日起至1月29日，10家名店限時開跑。(月華油飯/提供)

每一碗油飯都承載著濃厚的在地記憶與節慶味道！由新北市政府與《食尚玩家》攜手策劃的 「新北油飯節」十強限時優惠活動，即日起至 1 月 29 日正式開跑，集合阿潘功夫油飯、月華油飯、大碗油飯、太順油飯、驢．油飯、瑞芳陳記油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、肉總裁油飯肉羹、大樹下雪子肉粽，以及闆娘の油飯等 10 家人氣名店，推出限定優惠券，讓民眾吃好吃滿，感受新北油飯的濃郁香氣與庶民文化。

獲得2025新北油飯節金賞的蘆洲阿潘功夫油飯，獲獎後每天皆是人潮滿滿。(阿潘功夫油飯/提供)

2025新北油飯節活動由新北市政府以「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」兩大主軸打造，號召全市 114 家油飯店家參與，並透過網路票選吸引超過 11 萬人次參與，最終選出 10 家代表性名店。油飯象徵著節慶、祝福及團圓，不僅是新北居民的重要飲食記憶，更是台灣庶民料理文化的象徵。活動除了推動地方美食觀光，更強化在地餐飲業鏈結。

為了讓更多人感受這股油飯熱潮，新北市政府與《食尚玩家》合作推出十強油飯獨家優惠券，下載「食尚玩家 APP」即可領取，每款優惠券數量均有限，先領先用，換完為止。優惠券可在指定店家現場出示使用，使用期限至 2 月 5 日止，給予民眾充裕時間前往品嚐。

新北十強油飯獨家優惠券，下載食尚玩家APP領取。(食尚玩家/提供)

十大人氣油飯店家優惠一覽

其中，得到「金賞」的 蘆洲阿潘功夫油飯 以其慢火古法拌炒手藝著稱，油飯香氣濃郁、口感層次分明，活動期間凡出示優惠券購買一斤油飯，即可免費加贈 200 克。

「銀賞」得主 月華油飯 也是新莊地區的老字號，傳承 40 多年的傳統味道，香菇、瘦肉絲與蝦米交織的香氣令人難忘。同樣提供買一斤送 200 克的優惠，限量 1,000 張。

來自三重奪得「銅賞」的 大碗油飯 則提供買一斤油飯送 180 克的實惠選擇；而奪下「網路人氣獎」是同樣來自三重的太順油飯三陽店，則推出買 1 斤油飯現折 30 元的優惠，吸引許多在地老顧客一再回訪。

此外，鶯歌的 驢．油飯、金山的 阿滿姨油飯蘿蔔糕 等優選名店，也都提供加贈油飯或折價優惠，瑞芳的 陳記彌月油飯 藉著傳承超過 40 年的口碑推出油飯節套餐組現折30元；而新莊的 肉總裁油飯肉羹 則以招牌套餐折扣吸引饕客。值得一提的是，深坑的 大樹下雪子肉粽 以年菜試吃組合現場折扣方式讓人在節慶季同時感受油飯與肉粽的傳統滋味；泰山的 闆娘の油飯 則提供多種油飯組合現折優惠，讓民眾在享受傳統油飯香氣的同時，還能以更實惠的價格品嚐道地風味。

獲得2025新北油飯節銅賞的三重大碗油飯。(大碗油飯/提供)

古早味傳承 老味新感受

新北油飯節十強優惠券的推出，不僅為冬季帶來一波美食熱潮，也讓傳統油飯文化走進更多民眾的生活中。不論是想嚐嚐古早味、念舊味，或是親友聚餐的節慶料理，這波限時優惠都是不容錯過的好機會。

更多詳細資訊下載食尚玩家APP，或上食尚官網查詢：https://supertaste.tvbs.com.tw/offers