新北油飯節揭榜 蘆洲阿潘功夫油飯奪金賞

（中央社記者黃旭昇新北6日電）2025新北油飯節今天在蘆洲登場，公布「職人油飯大賞」，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯摘下。市府經發局表示，各店家以在地食材融入傳統工序，展現創新與堅持，守護庶民味蕾記憶。

「職人油飯大賞」競爭激烈，依據市府經發局公布資料，金賞為蘆洲區阿潘功夫油飯，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞為三重區大碗油飯；另有7家獲優選，其中，三重區太順油飯也拿下網路「人氣獎」。

金賞得主是隱身在蘆洲黃昏市場的小吃，主廚陳政任表示，堅持採用國產溫體豬肉、南投埔里的香菇、屏東東港的蝦米與自製油蔥酥，以傳統工序呈現最純粹古早味，也會定期推出特色功夫菜，讓民眾發掘更多料理驚喜。

市府經發局長盛筱蓉表示，今天在蘆洲區舉辦油飯節，現場推出不少限量版油飯，30分鐘即售罄，也有桌菜將油飯結合海鮮、地方食材金山甘薯與創新料理等菜色，香氣四溢，吸引許多民眾熱情參與。

市長侯友宜頒獎致詞表示，新北匯聚全台灣各地族群，展現多元的美食文化，油飯更是庶民飲食代表，不僅是日常能量來源，也是各種喜慶場合的美食。他說，本屆人氣票選超過11萬人次，反映庶民美食的深厚魅力，也讓默默耕耘的店家被更多人看見。

經發局市場處表示，今年新增「油飯師運動會」，以輕鬆遊戲模擬備料、拌炒與搬運流程，讓孩童在互動中貼近油飯文化。明天活動還有音樂與魔術表演，地點位於國立空中大學。（編輯：黃世雅）1141206