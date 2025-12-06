新北油飯節熱鬧登場 美食、藝文雙重享受

記者古可絜、林普天／新北報導

2025新北油飯節今（6）、明兩日熱鬧登場，推出「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」兩大活動，以桌宴美食及市集巡遊吸引眾多民眾參加。此外，「職人油飯大賞」評選結果出爐，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞為三重區大碗油飯。

第1屆新北油飯節新北十強油飯經專家評選，吸引超過11萬人次投票，現場推出的限量「油飯傳香總鋪宴」更在30分鐘內搶購一空，展現新北庶民美食的魅力；期盼未來持續推廣新北油飯節，守護屬於新北的美好回憶，也向為這塊土地付出的市民致敬。

活動現場集結十強油飯攤位，民眾能一次品嘗新北經典與特色油飯，同時設置互動體驗「油飯師運動會」，透過輕鬆有趣的團康遊戲體驗油飯師工作日常。此外，活動現場亦有音樂演奏及魔術表演等節目，讓民眾在悠閒氛圍中，感受美食與藝文帶來的愉悅體驗。