新北油飯節登場！十強揭曉 限量總鋪宴30分鐘秒殺

（記者陳志仁／新北報導）2025新北油飯節今（6）日登場，祭出「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」兩大亮點活動，以桌宴體驗與市集巡遊吸引民眾共襄盛舉；今年「職人油飯大賞」評選結果同步發布，金賞由蘆洲阿潘功夫油飯奪得，銀賞為新莊月華油飯，銅賞則由三重大碗油飯獲得，現場人氣火爆。

圖／今年油飯節結合互動遊戲與拍照打卡點，展現油飯文化的創新魅力。（新北市政府市場處提供）

新北市長侯友宜親臨頒獎，感謝得獎店家以創意與用心守護傳統味道；侯友宜表示，新北是台灣的縮影，匯聚不同族群文化，也造就多元庶民美食，其中油飯更是象徵日常、喜慶與幸福的經典料理。油飯不僅曾是過往三餐的能量來源，也承載家庭情感與文化記憶。

廣告 廣告

圖／侯友宜表示，今（114）年是第一屆新北油飯節，新北十強油飯經專家評選，吸引超過11萬人次投票展現新北庶民美食的魅力。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，今年為第一屆新北油飯節，活動深受市民歡迎，十強油飯經專業評審選出後，吸引超過11萬人次參與票選，而限量舉辦的「油飯傳香總鋪宴」更在短短30分鐘內搶購一空，顯見新北庶民料理的魅力與文化價值；新北市政府將持續推動油飯節，讓這份屬於市民的共同記憶得以被看見與傳承。

經發局長盛筱蓉直言，今年更特別新增互動體驗活動「油飯師運動會」，邀請民眾一起透過輕鬆有趣的團康遊戲，模擬油飯師日常的備料、拌炒與搬運等動作。在笑聲中實際感受職人的工作強度；也在互動過程中自然地貼近油飯文化，深受大人小孩喜愛，現場氣氛熱鬧溫馨。

新北市政府市場處處長李長奎說，活動集結十強油飯攤位，讓民眾一次吃遍經典與特色油飯，現場還設置「油飯師運動會」等互動活動，讓民眾透過輕鬆有趣的方式，體驗油飯師的日常；此外，12月6日、7日活動現場安排音樂演奏、魔術表演等節目，增添藝文氣息，讓民眾在美食與表演中享受悠閒週末。

市場處歡迎民眾本週末前往國立空中大學參加油飯節更多豐富內容，詳情可至「新北好市生活學」及「來新北逛菜市」臉書粉專查詢。

更多引新聞報導

新北油飯節限量27桌 今日起開賣要搶要快

職人大賞！新北油飯節票選十強出爐 香氣稱霸全場

