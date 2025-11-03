新北油飯節票選白熱化！百家店家競逐最強油飯

（記者陳志仁／新北報導）「2025新北油飯節」網路票選活動邁入第二週，百家店家卯足全力爭奪「新北最強油飯」殊榮，競爭進入白熱化階段！新北市政府市場處表示，本次投票至11月12日截止，邀請民眾至票選網站支持心目中最經典、最美味的油飯名店。

圖／2025新北油飯節官網投票頁面。（新北市政府市場處提供）

截至第一週，網路票選總票數已突破4萬票，各參賽店家紛紛展現創意進行宣傳，有的自製小型宣傳海報張貼於店內店外，向顧客熱情介紹自家特色；有的拍攝短影音搭配社群平台拉票，展現料理背後的傳承精神；更有店家請地方區長協助宣傳，四處奔走吸引人氣，無論是傳統古早味或創新風味，各家油飯都希望藉此舞台嶄露頭角。

市場處處長李長奎指出，網路票選操作簡單，只需使用LINE帳號或電子信箱註冊登入即可投票，每天能投3票（需投給不同店家），投票越積極，中獎機會越高。前10強店家將於11月19日公布，並同步公告抽獎活動中獎名單；入選店家將於12月6日舉行的「職人油飯大賞」頒獎典禮中揭曉最終排名，爭取「新北最強油飯」頭銜。

市場處呼籲民眾，每天上網為喜愛的油飯店家加油打氣，也為自己爭取獎品機會；更多活動相關資訊可至新北市場處官網或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢，網路人氣票選網址：新北油飯節官方網站。

